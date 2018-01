RJ poderá abater perdas em dívida com a União O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio de Mello, deferiu parcialmente a ação cautelar incidental de autoria do governo do Rio de Janeiro que solicitava a suspensão do pagamento da dívida do Estado com a União e posterior redução do pagamento mensal. O ministro do STF decidiu que o governo do Estado poderá abater 80% da perda com a arrecadação do ICMS na parcela mensal da dívida com a União. No despacho, o ministro reconhece a responsabilidade da União na queda de arrecadação do ICMS no Rio de Janeiro, em decorrência do racionamento de energia. Mas admitiu, por telefone, à Agência Estado, que não poderia suspender o pagamento, porque desta forma estaria autorizando a moratória.