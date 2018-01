RJ deve ganhar R$13 mi para reparar danos O presidente Fernando Henrique Cardoso e o ministro do Planejamento, Martus Tavares, assinaram uma medida provisória ampliando em R$ 13 milhões os recursos do orçamento de 2001 para o Ministério da Integração Nacional. O dinheiro deverá ser destinado ao Estado do Rio de Janeiro. Nos últimos dias, vários municípios fluminenses sofreram perdas decorrentes de enchentes.