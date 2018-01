RJ confirma segunda morte por dengue A Secretaria Municipal de Saúde do Rio confirmou ontem a segunda morte por dengue hemorrágica no município, neste ano. A vítima é uma mulher, V.L.F, de 54 anos, que morreu no Hospital Souza Aguiar no último dia 19, depois de sofrer hemorragia cerebral. V.L.F. morava em Belo Horizonte, mas estava no Rio desde o dia 15 de dezembro. Ela passava férias no município de Iguaba, na Região dos Lagos, onde adoeceu. No dia 18, a paciente foi transferida para o Hospital Souza Aguiar, e morreu no dia seguinte. A Secretaria Municipal de Saúde recebeu a confirmação laboratorial de dengue hemorrágica da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no início desta noite. A primeira morte causada pela forma mais grave da dengue foi registrada na Rocinha.