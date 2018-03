Rivais de Temer querem 2º turno Os adversários de Michel Temer (PMDB-SP) na disputa pela presidência da Câmara tentam levar a briga para segundo turno e reverter o quadro favorável ao peemedebista. Os candidatos Ciro Nogueira (PP-PI) e Aldo Rebelo (PC do B-SP) têm procurado explorar a insatisfação difusa na Casa com a possibilidade de o PMDB concentrar muito poder com o comando da Câmara e do Senado. Os adversários de Temer, incluindo também o peemedebista Osmar Serraglio (PR), tentam agora ganhar votos entre os deputados que se sentem excluídos dos centros de decisão. O presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), previu ontem que o seu sucessor deverá ser escolhido "sem surpresas".