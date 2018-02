Rio terá amanhã primeira sabatina do Grupo Estado O Grupo Estado promove, a partir de amanhã, sabatinas com os principais candidatos a prefeito de São Paulo e do Rio de Janeiro. Um a um, os concorrentes responderão a perguntas de representantes dos jornais O Estado de S.Paulo e Jornal da Tarde, da Agência Estado e da Rádio Eldorado. Os eventos serão transmitidos via internet, pela TV Estadão. A série começa nesta semana com os candidatos à Prefeitura do Rio: Marcelo Crivella (PRB), amanhã, e Alessandro Molon (PT), na sexta-feira. Os demais serão sabatinados na semana que vem, de segunda a sexta-feira: Eduardo Paes (PMDB), Fernando Gabeira (PV), Solange Amaral (DEM), Chico Alencar (PSOL) e Jandira Feghali (PC do B). Em São Paulo, do dia 1º ao dia 5 serão sabatinados, nesta ordem: Marta Suplicy (PT), Geraldo Alckmin (PSDB), Gilberto Kassab (DEM), Paulo Maluf (PP) e Soninha Francine (PPS). A última sabatina será de Ivan Valente (PSOL), no próximo dia 8, segunda-feira. O público poderá enviar perguntas por e-mail e participar dos eventos nos locais onde serão realizados - o auditório do Grupo Estado, em São Paulo, e a sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), no Rio. DEBATE No fim de setembro, haverá ainda debate entre os candidatos a vice-prefeito de São Paulo. O cargo ganha importância pela possibilidade de o futuro ocupante do cargo disputar o governo do Estado no meio do mandato, como fez José Serra (PSDB) em 2006, quando deixou a prefeitura com Kassab. O evento também será transmitido pela TV Estadão. Inscrições em www.estadao.com.br/sabatinas