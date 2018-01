Rio Negro, uma cidade dividida

Uma fotografia guardada pelo Exército mostra o momento em que os carroções dos militares com armamentos e guarnições deixam Rio Negro para atingir a área do Contestado onde estavam os principais redutos dos jagunços, como Tavares, Aleixo e Santa Maria, o principal deles. Da imagem retratada na antiga fotografia restaram o rio Iguaçu e a ponte metálica construída na Bélgica.

A guerra alterou a vida de Rio Negro. Ao final do conflito, a cidade foi dividida entre paranaenses - que ficaram com as casas, comércios, praças, ruas e igrejas da margem esquerda do rio - e catarinenses - que ficaram com as da margem direita, onde foi instalado o município de Mafra.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O trânsito tumultuado na nova ponte de concreto construída ao lado da ponte metálica e nas ruas das duas cidades, o som dos carros e o agito do comércio de Rio Negro e Mafra não escondem marcas do tempo da guerra. Pedaços de uma cruz de madeira que a tradição popular atribui a São João Maria estão na praça de Mafra. Ali, num pequeno oratório, fiéis depositaram, nos últimos dias, papéis com orações ao santo. Moradores apontam para casas e comércios que pertenceram a pessoas envolvidas na repressão aos jagunços.