Rio: Garotinho lidera Ibope com 28%; Pezão tem 18% A pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira, 26, no RJTV da TV Globo aponta que o deputado federal Anthony Garotinho (PR) tem 28% das intenções de voto para a disputa do governo do Rio de Janeiro. O governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) aparece com 18%, seguido pelo senador Marcelo Crivella (PRB) com 16% e Lindbergh Faria (PT), com 12%.