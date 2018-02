Rio de cartão-postal e famílias marcam início de programas na TV Depoimentos familiares, cenas de cartão-postal e clipes com música marcaram o primeiro dia de propaganda eleitoral gratuita na televisão para candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro, nesta terça-feira. Com o maior tempo concedido para a exibição, Eduardo Paes (PMDB) abriu o programa com imagens de locais turísticos da cidade, embaladas por música. Em seguida, ele apareceu com sua mulher e seus dois filhos. Foram mostradas fotos de sua trajetória política, como subprefeito de Jacarepaguá, vereador e deputado federal. O programa enfatizou as áreas de esportes (reforma do Maracanãzinho e construção do Estádio Olímpico João Havelange, o Engenhão, para os Jogos Pan-Americanos), saúde (com a promessa de construção de mais 40 Unidades de Pronto-Atendimento 24 horas) e educação (com a proposta de fim da aprovação automática na rede municipal). A propaganda de Eduardo Paes terminou com outra propaganda: a do site do candidato, onde ele participaria de chat ao vivo com internautas, às 13h30. O senador Marcelo Crivella (PRB) começou seu programa com a promessa de fazer "campanha limpa", "sem ataques pessoais" aos concorrentes. Com a abertura do ângulo da câmera, os telespectadores puderam ver que o evangélico estava sentado na sala de sua própria casa, acompanhado da família. Com pouco tempo de programa, Crivella enfatizou suas características familiares, alternando com clipes que mostravam a cidade. A primeira pessoa a aparecer no programa de Alessandro Molon (PT) não foi o próprio candidato, mas o presidente Lula. Num palanque, Lula discursava: "Não tenham medo de ser petista e de carregar uma estrela no peito". Na cena seguinte, Molon reafirma o orgulho de integrar o partido. O próximo bloco segue a linha "homem de família", em que o candidato é entrevistado numa sala de aula e conta sua história pessoal e política. Imagens da infância, da carreira e da família são projetadas num quadro de giz. A ex-governadora Benedita da Silva (PT) e o senador Eduardo Suplicy (PT) pediram votos para o candidato. A principal estrela do programa de Solange Amaral (DEM) foi o prefeito do Rio, Cesar Maia. A proposta central da candidata é dar continuidade à atual administração. A democrata elogiou obras e projetos desenvolvidos por Cesar Maia nos últimos 15 anos. "O Favela-Bairro é um projeto aplaudido no mundo todo", afirmou Solange. A médica Jandira Feghali (PCdoB) priorizou a área da saúde. Um infográfico eletrônico com o mapa da cidade foi usado para a apresentação de projetos em diversos bairros. O programa de Gabeira resgatou imagens de momentos históricos como a ditadura militar brasileira e o golpe contra o presidente socialista chileno Salvador Allende. Citou também sua carreira como jornalista e sua participação no Tribunal Bertrand Russel, criado pelo Movimento Comunista Internacional para "julgar" países que combatiam a doutrina. Extenso, o programa contou ainda com imagens e depoimentos de suas filhas e mulher. As moças apareceram surfando e andando de bicicleta. Com projeto visual colorido, mas tempo enxuto, Chico Alencar (PSOL) apresentou brevemente sua trajetória política e tentou firmar-se como politicamente "independente". No fim do programa, os desenhos de barracos de uma favela e de prédios e espigões se uniram. Pelo limite imposto pelo relógio, os candidatos Filipe Pereira (PSC), Vinícius Cordeiro (PTB), Paulo Ramos (PDT) e Eduardo Serra (PCB) limitaram-se a propagandas estáticas em ambientes fechados. (Reportagem de Carla Marques)