Rio aposta na obstrução para evitar votação de vetos

Além de usar os mecanismos de obstrução, Molon afirmou que está procurando parlamentares das bancadas de Minas Gerais e do Pará - Estados produtores de minério - para alertá-los de que os próximos a perder serão eles, com mudanças nas regras de exploração dessa riqueza. "Estou alertando esses parlamentares de que seus minérios terão seus royalties divididos entre todos os Estados. O que acontecer com o Rio de Janeiro e com o Espírito Santo acontecerá com Minas Gerais e o Pará, daqui um tempo", disse o deputado. Molon repetiu que o Rio de Janeiro "vai quebrar" caso seja derrubado o veto.

Dados da bancada fluminense apontam que o Estado deixará de receber R$ 3,1 bilhões este ano caso haja mudança na distribuição dos royalties, com a queda do veto. Ele afirmou que não haverá dinheiro para pagar os beneficiários da previdência no Estado. Molon fez as afirmações durante a reunião da bancada parlamentar fluminense com a presença do vice-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, e prefeitos da região.