Rio anuncia que pagará em dia salários acima de R$ 950 Depois de cinco dias de incerteza, o governo fluminense anunciou oficialmente que pagará normalmente nesta quarta-feira os salários dos funcionários públicos estaduais que ganham acima de R$ 950 - o equivalente a mais de 88% da folha de mais de R$ 640 milhões mensais. O anúncio foi feito pela assessoria de imprensa do Palácio Guanabara, depois que o governador Sérgio Cabral Filho (PMDB) consultou oficialmente o secretário de Fazenda, Joaquim Levy. Na última sexta-feira, Levy afirmou ter dinheiro garantido apenas para quem recebia os vencimentos na última segunda (salários até R$ 500) e nesta terça (de R$ 500 até R$ 950). Para o pagamento de amanhã, não haveria ainda recursos garantidos e seriam necessárias algumas operações e providências. A ex-governadora Rosinha Garotinho (PMDB) chegou a afirmar, em nota, que estaria sendo feito "jogo sujo", acusando o governo que a sucedeu de mentir para aplicar o pagamento dos servidores no mercado financeiro e desafiando Levy a fazer o "jogo da verdade" e apresentar documentos sobre as verbas. Embora Levy não desse números oficialmente, o governo estadual contestou que a ex-governadora tivesse deixado em caixa cerca de R$ 634 milhões. Segundo foi apurado, ficaram livres R$ 88,6 milhões. Para liberar mais dinheiro, Cabral Filho anulou decisão de Rosinha que vinculava dinheiro a duas contas no Tesouro. Com isso, liberou mais R$ 120 milhões.