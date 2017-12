Rigotto pede a Mantega autorização para empréstimo no BID O governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto (PMDB) se reúne na manhã desta quinta-feira com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, para pedir que o Tesouro Nacional autorize o Estado a fazer um empréstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) de US$ 450 milhões para investimentos em infra-estrutura e também na área social. Do valor total do empréstimo, US$ 300 milhões serão destinados a obras de infra-estrutura, como a conclusão da duplicação da rodovia RS 471, que dá acesso ao Porto de Rio Grande, e a obras de pavimentação em ligações entre cidades. Na área social, serão destinados US$ 150 milhões, e a área da saúde deverá ser uma das beneficiadas.