Rigotto considera provável reacomodação partidária O governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto (PMDB), considerou provável hoje a criação de uma grande legenda de centro-esquerda como resultado de uma reestruturação do sistema partidário após as eleições. Rigoto projetou que este partido poderia atrair filiados do PMDB, PDT, PPS e de outras siglas. "Não tenho dúvida de que isso pode ser algo natural a partir da eleição", projetou. Questionado sobre se cogitaria deixar o PMDB, Rigotto disse que esta é uma pergunta para a legenda no Rio Grande do Sul, que age de forma unitária. "O partido vai analisar o quadro com tranqüilidade depois da eleição", afirmou. O governador enfatizou que o PMDB terá de "encontrar seu caminho, com identidade recuperada", ou será preciso redefinir o rumo. Ao avaliar as chances de manutenção da candidatura própria à Presidência da República, Rigotto disse que a proposta fica cada vez mais difícil e se tornará inviável com a convenção da legenda no dia 29 de junho. Ele disse esperar que a data ainda seja revisada para o dia 11. "Temos de esgotar todas as alternativas", defendeu.