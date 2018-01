Rigotto confirma candidatura à reeleição O governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, confirmou nesta sexta-feira que vai disputar a reeleição. O anúncio foi feito durante almoço com pré-candidatos à Assembléia Legislativa e à Câmara Federal pelo PMDB. "O chamamento foi muito forte e eu não tinha como recusar", disse o governador, numa referência aos pedidos que recebeu de correligionários nos últimos três meses, período em que tentou fazer suspense sobre a decisão que tomaria. O senador Pedro Simon também vai concorrer a um novo mandato. Os nomes serão homologados na convenção estadual no próximo dia 29. No dia seguinte o PTB deve escolher o candidato a vice-governador. Estão no páreo a ex-vereadora Sônia Santos e o vereador Elói Guimarães. O PTB admite "sacrificar" sua participação na chapa majoritária se a aliança for ampliada com a presença do PP, que, por enquanto, mantém a candidatura do deputado federal Francisco Turra, a ser referendada na convenção do dia 29. Já estão confirmados em convenção os candidatos do PT, Olívio Dutra, e do PSOL, Roberto Robaina. Neste domingo, as candidaturas de Alceu Collares (PDT), Yeda Crusius (PSDB) e Nelson Proença (PPS) devem ser homologadas. Rigotto chegou a se licenciou do governo para disputar com Anthony Garotinho a consulta interna do partido para escolha do candidato à Presidência da República. Em março, o gaúcho teve mais votos que o rival, mas perdeu na ?média ponderada?. Ao reconhecer a vitória de Garotinho, afirmou que não pretendia concorrer à reeleição. Dividido entre governistas e oposicionistas, o PMDB desistiu de lançar candidato próprio à Presidência da República.