Rifaina e Jeriquara, em São Paulo, têm mais eleitores do que habitantes Duas cidades da região de Ribeirão Preto - Rifaina e Jeriquara - têm mais eleitores que habitantes, levando-se em consideração os dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O promotor da Comarca de Pedregulho, Alex Pires, já investiga a existência de possíveis fraudes, mas um pedido de recontagem oficial só poderá ser feito a partir do ano que vem. Recentemente, em Jeriquara, foram flagradas duas pessoas que transferiam seus títulos eleitorais, com endereços falsos. Elas estavam acompanhadas por um vereador, que também responde a processo por fraude eleitoral.