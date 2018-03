Richa propõe secretaria para deficientes no Paraná O candidato do PSDB ao governo do Paraná, Beto Richa, anunciou hoje que, caso seja eleito, criará a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com o objetivo de trabalhar pela inclusão das pessoas com deficiência a todos os bens e serviços disponíveis. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 14,5% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. Na mesma proporção, o Paraná teria aproximadamente 1,5 milhão de pessoas com deficiência.