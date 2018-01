Richa é convidado para coordenar campanha de Serra O ex-senador e ex-governador do Paraná José Richa foi convidado, na semana passada, para assumir a coordenação da campanha do ministro da Saúde, José Serra, a presidente. Richa recusou o convite, alegando compromissos profissionais - ele é conselheiro do Grupo Vigor -, mas sugeriu a formação de uma espécie de colegiado, do qual faria parte. "Eu poderia ajudá-lo em São Paulo, onde passo três dias por semana", afirmou o ex-senador. A proposta foi aceita pelo ministro. Antes de dar a palavra final, Richa pediu tempo para acertar a agenda profissional e conversar com o governador do Ceará, Tasso Jereissati (PSDB), e com a família do ex-governador Mário Covas. Richa foi coordenador da campanha de Covas para presidente em 1989. "Não fazia nada sem consultar o Mário, e ele, a mesma coisa. A opinião da Lila, da Renata e do Zuzinha (a ex-primeira-dama e os filhos de Covas) tem grande peso para mim. A do Tasso também, que era o meu candidato." Ele disse não saber se foi chamado por ser próximo da família Covas e do governador do Ceará, que não têm muita simpatia por Serra. "Mas se fosse só por isso, não precisaria ser convidado." A próxima conversa com o ministro estava marcada para esta sexta-feira, mas pode ser adiada por causa do lançamento da candidatura de Serra, nesta quinta-feira.