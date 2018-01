Richa demite chefe de órgão acusado de ser ator pornô O governo do Paraná confirmou, no fim da tarde de hoje, a exoneração do chefe da regional do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), em Cascavel, Valter Pagliosa, em razão de denúncia feita pelo ex-governador e atual senador Roberto Requião (PMDB), pelo Twitter, de que ele teria participado de um filme pornográfico.