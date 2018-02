Richa consegue ampliação de margem do Orçamento O governador eleito do Paraná, Beto Richa (PSDB), terá uma margem maior para remanejar o Orçamento de cerca de R$ 25 bilhões previsto para o próximo ano. A decisão foi tomada em reunião realizada nesta manhã, entre os integrantes da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa e a equipe de transição do novo governo. "Vamos fazer um ajuste aumentando de 5% para 7% o remanejamento do Orçamento para que o governador eleito possa legislar por decreto", disse o presidente da comissão, deputado Nereu Moura (PMDB).