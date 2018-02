Richa autoriza 1ª obra do PAC em sua gestão no PR

Segundo Richa, apesar de o PSDB já ter sido oposição no governo anterior, ele conseguiu realizar um programa habitacional quando prefeito de Curitiba, em razão da "equipe competente que se habilitou a receber os recursos disponíveis". "Agora vamos fazer em todo o Paraná, vamos honrar nossos compromissos e trabalhar incansavelmente, em parceria com os municípios, com diálogo com o governo federal, sem retaliações, sem truculência, e com muito amor, que torna as coisas mais leves e prazerosas", disse.

O PAC está destinando mais de R$ 40,4 milhões para Pinhais, com contrapartida de R$ 10,2 milhões por parte do governo estadual. Iniciado em 2007, o programa deve beneficiar 1.640 famílias, das quais 893 com regularização fundiária e 747 com novas residências. Os recursos também se destinam à recuperação ambiental das áreas hoje ocupadas irregularmente. "Esta parceria com a Cohapar é a primeira de muitas que estão programadas", disse o superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Jorge Kalache Filho.