Richa anuncia 6 novos nomes de futuro governo no PR Faltando um mês para assumir o governo do Paraná, o governador eleito Beto Richa (PSDB) anunciou hoje mais seis nomes que estarão no primeiro escalão. Entre eles está o irmão do futuro governador, José Richa Filho, que assumirá a nova Secretaria de Infraestrutura e Logística. Ela resultará da fusão entre as secretarias de Transporte e de Obras. "Atende ao objetivo de dar mais eficiência à gestão pública", alegou o tucano. Richa Filho foi secretário municipal de Administração durante a gestão do irmão na prefeitura de Curitiba.