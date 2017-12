Rice e Amorim definem acordo sobre biocombustíveis A secretária de Estado dos EUA, Condoleezza Rice, e o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, assinaram nesta sexta-feira, 9, um memorando de entendimento sobre biocombustíveis. De acordo com a assessoria de imprensa do Itamaraty, o documento permitirá a cooperação Brasil-EUA na produção de etanol de celulose, a transformação do produto em uma commodity e a transferência de tecnologia para países que queiram produzir o biocombustível. Pela manhã, Rice participou de um café da manhã oferecido pelo ministro no World Trade Center Hotel, na zona sul da capital paulista. O encontro durou cerca de 50 minutos e nenhum dos participantes deu declarações à imprensa. Na pauta do encontro, segundo o Itamaraty, estavam previstos também outros três tópicos - a reforma do Conselho de Segurança da ONU, a expansão do G-8 e assuntos relacionados à governança global e à situação do Haiti. O G-8 é o grupo formado pelas sete economias mais desenvolvidas do mundo e pela Rússia. O Brasil tem sido convidado para as reuniões ministeriais e de cúpula, mas ainda não participa oficialmente do grupo. O Itamaraty informou que no sábado, 10, Amorim deve se encontrar ainda com a representante de Comércio dos EUA, Susan Schwab, para discutir assuntos ligados à área comercial e à Rodada Doha. Após esse encontro, os participantes devem falam com a imprensa.