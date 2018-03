Ricardo Saad substitui Protógenes na Satiagraha A Polícia Federal (PF) anunciou hoje o delegado Ricardo Saad, chefe da Delegacia de Combate aos Crimes Financeiros da Superintendência de São Paulo (Delecin), como novo titular da Operação Satiagraha. Saad substitui o delegado Protógenes Queiroz, afastado da função por divergências na condução da operação com a cúpula da PF e com o ministro da Justiça, Tarso Genro. A PF ainda não escolheu o substituto da delegada Karina Marakame, que auxiliava Protógenes na Satiagraha e também foi afastada. A PF divulga ainda hoje uma nota sobre o novo titular da operação. Protógenes deixou ontem o comando da Operação Satiagraha, que investiga um suposto esquema de desvio de verbas públicas, corrupção e lavagem de dinheiro. A Direção da PF afirmou que a saída de Protógenes foi "a pedido" do próprio delegado e não uma punição em decorrência da sua suposta insubordinação. Segundo a assessoria da PF, Protógenes alegou que faz, desde março, o Curso Superior de Polícia a distância e, na próxima segunda-feira, começam as aulas presenciais, por 30 dias. Porém, o delegado é acusado nos bastidores da corporação de não ter dado satisfações da operação aos superiores, de agir com excesso de individualismo e de recorrer irregularmente ao auxílio da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Protógenes é alvo de uma sindicância administrativa e uma representação na Corregedoria da PF, que podem render de advertência à remoção do delegado para um lugar remoto ou mesmo um processo de demissão.