Ricardo Patah é eleito presidente da recém-criada UGT

A União Geral dos Trabalhadores (UGT), nova central sindical brasileira, elegeu neste sábado a sua primeira diretoria. Por meio de chapa única, o atual presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, Ricardo Patah, assumiu a presidência da entidade. A UGT foi fundada em congresso que começou na quinta-feira, em São Paulo, e terminou hoje. A entidade é formada pela fusão de três centrais sindicais - Central Geral dos Trabalhadores (CGT), Social Democracia Sindical (SDS) e Central Autônoma dos Trabalhadores (CAT) - e pela adesão de sindicatos independentes. Em discurso a uma platéia formada por 2.800 sindicalistas de todo o País, que participaram do congresso, o presidente da recém-formada UGT destacou que a nova entidade sindical já tem mais de 600 sindicatos filiados, representando mais de cinco milhões de trabalhadores. A meta da UGT é reunir cerca de mil sindicatos, representando aproximadamente oito milhões de trabalhadores, até o final deste ano. Além de Patah, foram eleitos os vice-presidentes David Zaia, Roberto Santiago, Lourenço Ferreira do Prado, Antonio Maria Taumaturgo Cortizo, Laerte Teixeira da Costa, Enilson Simões de Moura e Antonio Carlos dos Reis, que será o coordenador do Conselho de Vice-Presidentes da nova entidade, e o secretário geral Francisco Canindé Pegado. A diretoria da UGT será integrada, ainda, por mais de uma centena de sindicalistas, responsáveis por 54 secretarias. Patah é graduado em direito pela Universidade São Judas Tadeu e em administração pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo. Ele foi fundador da Força Sindical em 1991, sendo tesoureiro geral da entidade de 1993 até seu desligamento, em 2007. Patah está no Sindicato dos Comerciários de São Paulo desde 1991, tendo ocupado diversos cargos até assumir a presidência, em 2003.