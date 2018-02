Ricardo Coutinho toma posse na Paraíba

No seu discurso de posse, Ricardo Coutinho assumiu a responsabilidade de governar o Estado com humildade e muito trabalho. Lembrou da necessidade do governante saber ouvir da população sobre suas reais necessidades, para desempenhar um trabalho em prol da melhoria de vida do povo paraibano.

Coutinho anunciou como primeiro passo a conquista do equilíbrio financeiro e fiscal do Estado. Segundo ele, nenhum ente da federação pode conviver com uma folha de pessoal que ultrapassa os 55% do total da receita arrecada no Estado. "Além de ilegal, passível de crime de responsabilidade, tal postura também é profundamente injusta em um Estado com tantas demandas sociais acumuladas e carente de políticas públicas. Não fui eleito para governar uma folha de pessoal", desabafou.

O novo governador da Ricardo assumiu o compromisso de revitalizar a condução do Governo do Estado e prosseguir trabalhando da mesma forma que fez durante sua vida política, seja como vereador de João Pessoa, deputado estadual e prefeito da Capital, com ênfase na defesa dos interesses do povo paraibano.

O socialista fez questão de finalizar o seu discurso selando os compromissos apresentados, citando a presidente Dilma Rousseff como referência, por ser um momento em que o Brasil ganha sua primeira presidente mulher, fazendo um trabalho, de criatividade e sintonia com a população e o combustível para movimentar a máquina.