Ribeiro será líder do governo no Congresso A presidente Dilma Rousseff confirmou o nome do deputado Mendes Ribeiro (PMDB-RS) como o novo líder do governo no Congresso. Em nota divulgada à imprensa, a ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, diz que o anúncio é feito com a "certeza de que contaremos com o seu papel de liderança frente às questões mais importantes para o país que estão em discussão na Câmara e no Senado Federal".