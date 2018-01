Ribeiro: Cidades teve 'melhor execução da história'

Ribeiro falou ainda que o Ministério das Cidades teve "a melhor execução da história" no ano passado. Segundo ele, foram executados R$ 21 bilhões, incluindo restos a pagar. O orçamento para o ano era de R$ 22 bilhões.

O ministro participou hoje de reunião no Ministério do Planejamento, em Brasília, com a ministra Miriam Belchior, governadores e representantes dos Estados, para esclarecer dúvidas sobre apresentação de projetos a serem selecionados para o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).