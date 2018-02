Ribeirão Preto-SP lança rastreamento online de gastos A prefeitura de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, apresentou hoje o seu Sistema de Transparência das Finanças Públicas, no qual o cidadão poderá acompanhar online todos os pagamentos feitos no município, no site da Secretaria da Fazenda. "Qualquer cidadão, em qualquer lugar do País, poderá acessar esse serviço", disse o secretário da pasta, Afonso Reis Duarte. Segundo ele, Ribeirão Preto é "o único ou um dos poucos municípios do Estado" que fornece o serviço em tempo real. A página da internet "Orçamento e Pagamentos em Tempo Real" foi desenvolvida em cerca de dois meses por técnicos da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Preto (Coderp). Não houve custo e o sistema está pronto há cerca de quatro meses, mas somente hoje foi apresentado pelo prefeito e entrou em funcionamento. Neste ano, o Orçamento de Ribeirão Preto é de R$ 928 milhões. A população poderá visualizar o montante dos gastos realizados por mês, mas não por fornecedor (este pode até se informar sobre a data do pagamento). "O sistema pode ser aperfeiçoado, mas que não se volte atrás nas próximas administrações", comentou o prefeito Welson Gasparini (PSDB). "Se estiver errado, vamos corrigir, se estiver certo, vamos explicar", afirmou. Gasparini disse que agora o cidadão tem mais um instrumento para acompanhar a administração pública, pois o site ainda possibilita o acesso ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento, ao pregão eletrônico (compras), entre outros serviços das repartições municipais.