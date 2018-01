Revoltados On Line distribuem miniatura de 'pixuleco' na Câmara

Brasília - Integrantes do movimento Revoltados On Line entregaram na noite desta quarta-feira, 9, no salão verde da Câmara dos Deputados, miniaturas do boneco "pixuleco", uma versão inflável do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vestido de presidiário, a parlamentares da oposição.

Foram "presenteados" com o mini boneco inflável do ex-presidente Lula os líderes do DEM, Mendonça Filho (PE), do PPS, Rubens Bueno (SP), e o líder da minoria, Bruno Araújo (PSDB-PE). Além dos líderes, ganharam a miniatura os deputados Izalci (PSDB-DF), Jair Bolsonaro (PP-RJ) e seu filho, deputado Eduardo Bolsonaro (PSC-SP). Após receberem as miniaturas, os deputados levaram consigo os bonecos ao Plenário.

Os parlamentares convidaram os ativistas do Revoltados On Line para participar nesta quinta-feira, 10, do movimento suprapartidário que pretende pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff. A previsão é que o movimento lance um site com uma petição on line em prol do afastamento da presidente Dilma.

Durante as celebrações do Dia de Independência, movimentos contrários ao governo usaram versões gigantes do 'pixuleco' e lançaram também uma versão de boneco gigante da presidente Dilma, com um pé na lama e um nariz de Pinóquio - personagem conhecido por contar mentiras.