Revista denuncia Dirceu por irregularidades com cartão

De acordo com reportagem publicada no site da revista Época, o ex-ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu estaria envolvido em irregularidades ligadas ao uso do cartão corporativo e emissão de notas frias. A investigação está sendo feita por auditores do Tribunal de Contas da União (TCU). A Época informa que teve acesso ao relatório da auditoria e a notas fiscais emitidas entre 2002 e 2005 que referem-se à locação de veículos blindados para uso de Dirceu. De acordo com a revista, os comprovantes foram emitidos pela Renaro Locação de Veículos, empresa que não tem sede no endereço informado na nota. Uma delas chega ao valor de R$ 4.362,21. Os técnicos do TCU sugeriram ao Ministério Público Federal que quebre o sigilo da empresa para averiguar o destino final do dinheiro pago pelo Planalto à empresa com o cartão corporativo. José Dirceu, em seu blog, declarou que os fatos levantados pela Época são "inverídicos". Ele negou ainda em nota que, como ministro-chefe da Casa Civil, tenha feito uso do cartão ou que tenha qualquer relação com o episódio. "Nada tenho a ver com isso. Nunca tive conhecimento do fato, até porque a Secretaria de Administração da Presidência da República é que faz todos - repito, todos - estes procedimentos administrativos", argumentou.