Revista apresenta diagnóstico A revista Grandes Reportagens - Megacidades, que circulou na edição de ontem do Estado e voltará às bancas em breve, apresenta um diagnóstico dos principais problemas de São Paulo e serve de ponto de partida para o debate desses temas com os principais candidatos à Prefeitura. A série, que será publicada a cada segunda-feira, até o dia 29 de setembro, estréia hoje com Habitação. Entre os demais assuntos que serão abordados estão, Saneamento, Transporte Público, Educação, Saúde, Cultura e Segurança.