'Revisão será efeito colateral da CPMI', diz Marun Relator da CPMI da JBS, o deputado federal Carlos Marun (PMDB-MS) diz, em entrevista ao 'Estado', que as muitas suspeitas de ilegalidade no acordo assinado com a empresa serão investigadas e, a partir daí, pode-se propor medidas que aprimorem o instituto da delação