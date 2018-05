Revés reforça noção de que há algo podre no ‘Reino de Atibaia’

Se ajudou a derrotar Dilma Rousseff ontem, afinal a Lava Jato demoliu o discurso da “superioridade moral” da esquerda petista, o espectro também deu a ela e a seus poucos defensores os melhores argumentos com os quais eles se apegaram no momento de recusar o impeachment: atacar ao microfone a legitimidade de Eduardo Cunha (PMDB-RJ), réu no STF, para presidir a sessão. Devassado pela Lava Jato (sim, tudo que sabemos hoje sobre Cunha foi o pessoal de Curitiba quem descobriu), o presidente da Câmara teve de engolir desaforos contra os quais não tinha um único argumento razoável. Venceu, mas foi humilhado.

Mas era também o fantasma vindo da gélida Curitiba, sede da Lava Jato, quem soprava os gritos contra a corrupção em votos da oposição anti-Dilma e deixava os petistas mudos, sem condições de defender um PT implicado até o último fio de cabelo no megaesquema de corrupção na Petrobrás.

O que dizer do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder máximo do petismo? Parafraseando Shakespeare: há algo de podre no sítio de Atibaia, frequentado por ele e bancado por empreiteiras do “esquemão”.

Se Dilma bate no peito para dizer que é honesta, seus ministros, assessores e principais articuladores estão lá, representando o etéreo “Palácio do Planalto” na lista de fortes indícios de corrupção elaborada pela Operação Lava Jato.

A primeira fase do impeachment no Congresso acabou no domingo, porém o espectro continuará rondando o Senado, cujo presidente, Renan Calheiros (PMDB-RJ), é alvo de inquéritos no Supremo e vários de seus colegas também. O fantasma também continuará assustando atores importantes da tragédia brasileira fora do Congresso. Michel Temer, o vice com boas chances de assumir a Presidência, é presidente licenciado do PMDB que, com o PT e com o PP, formam o tripé político dos desvios.