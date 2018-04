Réus do Mensalão devem provar relevância de testemunhas

Dez réus do processo do mensalão terão de demonstrar ao Supremo Tribunal Federal (STF) a "imprescindibilidade" dos depoimentos de testemunhas indicadas que moram nos Estados Unidos, Bahamas, Argentina e Portugal. A medida foi imposta pelo ministro Joaquim Barbosa, na sexta-feira, 6. O motivo é o alto custo da tradução das cartas rogatórias da ação penal para que os juízes estrangeiros possam ouvir as testemunhas e colher provas. Veja também: Os 40 do mensalão Para efetuar a tradução, segundo o STF, os réus teriam de desembolsar R$ 19,187 milhões. Barbosa estabeleceu o prazo de cinco dias - partir da notificação - para que os réus informem se desejam manter os depoimentos. Caso a resposta seja sim, o ministro pede que sejam demonstrados o conhecimento dessas testemunhas sobre os fatos e a colaboração que podem prestar para o processo. Barbosa requereu, ainda, que os réus sugiram alternativas de menor custo para que as testemunhas sejam ouvidas. Uma opção, por exemplo, seria o pagamento de passagens para que elas viessem ao Brasil. De acordo com o STF, agora, com a conclusão dos depoimentos das testemunhas de acusação, o processo entra na fase em que serão ouvidas as testemunhas de defesa dos 39 réus do processo.