Reunião ministerial é adiada em função do balanço do PAC

Ficou para quarta-feira da semana que vem a primeira reunião ministerial do ano e a terceira do segundo mandato do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro estava previsto inicialmente para segunda-feira, mas foi adiado em função do balanço do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), marcado para a próxima terça-feira. Segundo assessores, o presidente quer avaliar a situação do PAC para somente depois discutir o tema com os ministros. O horário e o local da reunião ministerial ainda não foram definidos.