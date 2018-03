Reunião ministerial discute último ano do governo Lula

Começou na manhã desta quinta-feira, 21, na Granja do Torto, a primeira reunião ministerial do ano. No encontro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai discutir com a equipe programas de ação para o seu último ano de governo. A ministra da Casa Civil e candidata à sucessão presidencial, Dilma Rousseff, vai apresentar as linhas gerais do chamado Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 2, plano de obras que serão incluídas na proposta orçamentária para execução em 2011.

Veja também:

Dilma adia legalização de terreiros de umbanda para evitar nova crise

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Discurso de ministra abre guerra PT-PSDB

Alencar vira 'petista de honra'

Está prevista também uma explanação do ministro da Fazenda, Guido Mantega, sobre a situação econômica do País depois da crise financeira internacional. A reunião deve se estender até o início da tarde. O presidente chegou à Granja do Torto de helicóptero.