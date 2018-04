Reunião entre Lula, Sarney e Temer é adiada

Foi adiada a reunião marcada para as 17h15 desta segunda-feira, 9, entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os presidentes do Senado, José Sarney, e da Câmara, Michel Temer. Segundo fonte do governo, Michel Temer não conseguiu chegar em Brasília no horário marcado para a reunião. Mesmo assim, fonte da presidência informa que o encontro pode ocorrer ainda esta noite ou amanhã pela manhã. A expectativa é de que, na reunião, Lula irá pedir empenho na aprovação de projetos de combate à crise financeira.