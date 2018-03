Reunião do grupo de coordenação durou cerca de 2h30 Durou cerca de duas horas e meia a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o grupo de coordenação política, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede provisória do governo federal. Na saída, ninguém falou com a imprensa. Participaram da reunião, Dilma Rousseff (ministra da Casa Civil), Luis Dulci (Secretaria Geral), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Nelson Machado (interino da Fazenda), além do vice-presidente José Alencar.