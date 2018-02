Reunião definirá posição de 5 partidos sobre Renan Senadores do PSDB, PT, PSB, PDT e DEM, além dos peemedebistas Jarbas Vasconcellos (PE) e Pedro Simon (RS), iniciaram na tarde de hoje reunião no gabinete do presidente nacional do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE). No encontro, serão definidas ações a serem tomadas por esse grupo suprapartidário sobre o caso do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). O PSDB e o DEM já prepararam uma representação que apresentarão hoje à Mesa Diretora contra Calheiros por ter, supostamente, patrocinado operação de espionagem contra senadores adversários em Goiás. Ainda não está definido se PT, PSB e PDT assinarão a nova representação.