Reunião de Temer com Alves e Calheiros é cancelada O presidente em exercício, Michel Temer, cancelou a reunião que faria nesta quarta-feira, 4, no Palácio do Planalto com os presidentes do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), e da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), para tentar chegar a um acordo sobre a votação das propostas de emenda constitucional sobre o fim do voto secreto. Nesta terça-feira, 3, a Câmara aprovou o voto aberto para todas as votações. Renan defendia a aprovação da proposta de emenda constitucional que já tinha sido aprovada pelo Senado há um ano, acabando com voto secreto apenas para cassação de deputados e senadores, mas o mantendo para as demais votações.