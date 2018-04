Reunião de Paulo Octávio com deputados distritais é cancelada

O governador em exercício do Distrito Federal, Paulo Octávio (DEM), cancelou a ida à Câmara Legislativa do Distrito Federal, que estava sendo esperada ao longo de toda a manhã. Paulo Octávio assumiu o governo local na noite de quinta-feira, 11, após a prisão do governador José Roberto Arruda (sem partido), pela Polícia Federal.

Veja também:

OAB-DF vai pedir novo impeachment de Paulo Octavio

Juiz que mandou prender Arruda diz ter 'consciência tranquila'

Blog do Bosco: Arruda se licencia para evitar intervenção

Entenda a operação Caixa de Pandora

Arruda é acusado pela Operação Caixa de Pandora, comandada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), de ser o mentor de um esquema de corrupção envolvendo deputados, assessores, secretários de governo e empresários locais. O caso ficou conhecido como "Mensalão do DEM".

Segundo a assessoria de imprensa do governador, partiu do presidente da Câmara, Wilson Lima (PR), o pedido para que Paulo Octávio adiasse o encontro com os deputados distritais. Os parlamentares continuam reunidos na sala da presidência da Câmara.

Esta reunião estava marcada, inicialmente, para que os deputados discutissem com o governador em exercício as condições de governabilidade do Distrito Federal após a prisão do governador José Roberto Arruda. O deputado Wilson Lima informou à Agência Estado, porém, que o "mote da reunião mudou" e, por isto, não seria mais "adequada" a participação do governador.

O assunto do encontro agora, segundo Lima, está sendo a agenda de trabalhos da Câmara Legislativa. Estão em curso na Casa a CPI da Corrupção, que investiga o "Mensalão do DEM", a análise de três pedidos de impeachment de José Roberto Arruda na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), além dos processos disciplinares contra oito deputados citados como beneficiários do esquema de corrupção no governo local.

A assessoria de imprensa de Paulo Octávio informou, no entanto, que o governador continua à disposição dos deputados para conversar sobre a situação do Distrito Federal ainda nesta sexta-feira.