Reunião de Lula com Lobão é adiada para esta quinta-feira

Foi adiada para amanhã a audiência em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deveria convidar, nesta quarta-feira, 16, o senador Edison Lobão (PMDB-MA) para o cargo de ministro de Minas e Energia. De acordo com informação de parlamentares do PMDB, o ministro de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, telefonou para Lobão pedindo-lhe que adiasse o encontro para amanhã, às 9 horas. Múcio explicou, de acordo com os peemedebistas, que o presidente Lula chegou cansado da viagem à Guatemala e a Cuba e está com a agenda atrasada. A audiência de Lula a Lobão estava marcada para as 18 horas.