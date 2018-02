Reunião de Lula com Coordenação será amanhã Após confirmar o adiamento do encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o grupo de Coordenação Política, que estava marcado para se iniciar às 9h30, a Presidência informou que a reunião ficou para amanhã, no Palácio do Planalto. A reunião foi adiada em razão da agenda de alguns ministros que integram o grupo de coordenação. Entre eles, Dilma Rousseff, da Casa Civil, que hoje está em Porto Alegre (RS). Além de Lula e Dilma, participam da Coordenação Política o vice-presidente José Alencar e os ministros José Múcio Monteiro (Relações Institucionais), Guido Mantega (Fazenda), Paulo Bernardo (Planejamento) e Luiz Dulci (Secretaria Geral da Presidência).