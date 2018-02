Reunião de Lula com Coordenação Política é adiada A reunião do grupo de ministros da Coordenação Política com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, prevista para 9h30, foi adiada, informaram fontes do governo. Os integrantes da Secretaria de Imprensa da Presidência da República, procurados para informar o motivo do adiamento e o novo horário da reunião, não puderam atender por estarem em reunião. Participam da Coordenação Política, com Lula, o vice-presidente José Alencar e os ministros Dilma Rousseff (Casa Civil), José Múcio Monteiro (Relações Institucionais), Guido Mantega (Fazenda), Paulo Bernardo (Planejamento) e Luiz Dulci (Secretaria Geral da Presidência).