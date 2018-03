Reunião de coordenação política não tratou de Lupi

A reunião de coordenação política conduzida pela presidente Dilma Rousseff realizada nesta quarta-feira, 16, não tratou do assunto "ministro Carlos Lupi", segundo fontes. O tema central foram as votações de fim de ano no Congresso e as prioridades do governo nas duas Casas legislativas, como a aprovação da Desvinculação de Receitas da União (DRU).

Participaram da reunião os ministros Edison Lobão (Minas e Energia), Paulo Bernardo (Comunicações), José Eduardo Cardozo (Justiça), além dos líderes do governo José Pimentel (no Congresso) e Cândido Vaccarezza (na Câmara). O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, também participou representando o ministro Guido Mantega, que está em São Paulo. Na ocasião, Barbosa fez uma apresentação sobre a situação econômica no País e no exterior.