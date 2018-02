Reunião de Barreto e Tuma Júnior termina sem definição

Ontem, a Comissão de Ética Pública abriu investigação formal sobre o caso. Foi estipulado um prazo de cinco dias para o secretário dar sua versão, por escrito, sobre as ligações com Li Kwok Kwen. Com esse movimento da Comissão de Ética, vinculada à Presidência, está aberto o caminho para Tuma Júnior sofrer um processo disciplinar dentro do governo. A comissão tem o poder, no fim da apuração, para recomendar as punições ao secretário, inclusive sua demissão do cargo.

Na quarta-feira, o jornal O Estado de S. Paulo revelou as ligações de Tuma Júnior com o chinês. Os laços do secretário com Li, que está preso desde setembro do ano passado, apareceram durante uma investigação sobre contrabando. Em diálogos telefônicos e e-mails interceptados pela polícia, Tuma Júnior aparece tratando com Paulo Li sobre a emissão de vistos para chineses que estavam em situação ilegal no País e até fazendo encomendas de mercadorias.

O jornal também revelou conversas que apontam a ação de Tuma Júnior para liberar mercadorias de outro chinês investigado. Em outros diálogos, o secretário tenta relaxar um flagrante que resultou na apreensão de US$ 160 mil no aeroporto de Guarulhos. O dinheiro, pego com familiares de uma deputada estadual, estava sendo levado ilegalmente para Dubai, nos Emirados Árabes. Com informações do jornal O Estado de S. Paulo.