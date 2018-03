Reunião da CPI que votaria a convocação de Dantas é suspensa

Foi suspensa nesta quarta-feira, 16, a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Escutas Telefônicas Clandestinas, conhecida como CPI dos Grampos, que iria discutir a convocação do sócio-fundador do Grupo Opportunity, Daniel Dantas, e de autoridades envolvidas nas investigações da Operação Satiagraha, da Polícia Federal. Veja também: Presidente do STF justifica libertação de Dantas Opine sobre nova decisão que dá liberdade a Dantas Entenda como funcionava o esquema criminoso Veja as principais operações da PF desde 2003 As prisões de Daniel Dantas O presidente da Comissão, deputado Marcelo Itagiba (PMDB-RJ), abriu a reunião e imediatamente suspendeu para que os integrantes da comissão participem da reunião do Congresso, no plenário da Câmara, que vota créditos suplementares. Ao meio-dia está prevista, também, sessão da Câmara para votar a medida provisória 431, que altera o plano de cargos e salários para os servidores. Maioria na CPI, o governo manobrou e conseguiu na última terça-feira fechar acordo para tirar da pauta a votação dos requerimentos que pediam a convocação do ex-ministro Luiz Gushiken (Comunicação Social), do investidor Naji Nahas e do ex-deputado Luiz Eduardo Greenhalgh (PT-SP). Este último foi flagrado em conversa telefônica na Operação Satiagraha da Polícia Federal pedindo ao chefe do gabinete da Presidência, Gilberto Carvalho, para "dar uma olhada lá" no andamento da investigação contra Daniel Dantas. Com apenas oito dos 22 integrantes da comissão, a oposição teve que ceder à pressão governista, mas conseguiu manter em pauta a votação do requerimento que pede a convocação de Dantas, do delegado que comandou o inquérito da Satiagraha, Protógenes Queiroz, e do juiz da 6ª Vara Criminal Federal, Fausto De Sanctis. O magistrado foi o responsável pelos pedidos de prisão dos investigados na Operação Satiagraha, entre eles Dantas, Nahas e o ex-prefeito Celso Pitta.