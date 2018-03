Reunião da CPI dos Grampos é suspensa Foi suspensa hoje a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Escutas Telefônicas Clandestinas, conhecida como CPI dos Grampos, que iria discutir a convocação do sócio-fundador do Grupo Opportunity, Daniel Dantas, e de autoridades envolvidas nas investigações da Operação Satiagraha, da Polícia Federal. O presidente da Comissão, deputado Marcelo Itagiba (PMDB-RJ), abriu a reunião e imediatamente suspendeu para que os integrantes da comissão participem da reunião do Congresso, no plenário da Câmara, que vota créditos suplementares. Ao meio-dia está prevista, também, sessão da Câmara para votar a medida provisória 431, que altera o plano de cargos e salários para os servidores.