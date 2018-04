Reunião da Coordenação Política é cancelada A Secretaria de Imprensa do Palácio do Planalto confirmou que a agenda de hoje do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi alterada para que ele tenha encontros em São Paulo com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e com o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Com a mudança, Lula permaneceu na capital paulista, e foi cancelada a reunião que teria hoje em Brasília, às 11 horas, com os ministros do grupo de Coordenação Política, no Palácio do Planalto. Nesse horário, o presidente receberá Mantega no Escritório de Representação da Presidência da República em São Paulo. A agenda de Lula divulgada na sexta-feira previa que ele seguiria de Brasília para São Paulo às 17h30. Com a alteração, Lula terá, antes disso, às 15 horas, encontro com Meirelles na capital paulista, também no Escritório de Representação da Presidência. A presença do presidente na cerimônia de Premiação das Empresas mais Admiradas do Brasil, no Espaço Rosarum, no bairro de Pinheiros, está mantida para as 20 horas na nova agenda.