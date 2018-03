Réu do mensalão mineiro é contratado por R$ 25 mil

BELO HORIZONTE - Um ano e três meses após renunciar ao cargo de deputado federal, o ex-governador de Minas Gerais Eduardo Azeredo (PSDB), réu no processo do mensalão mineiro, está de emprego novo. O ex-parlamentar, de 66 anos, trabalha agora na Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). O ex-governador foi contratado como diretor executivo para as áreas internacional e de ciência, tecnologia e inovação da entidade de classe. O salário é de R$ 25 mil mensais, conforme informado pela federação.

A renúncia de Azeredo ao mandato parlamentar aconteceu em 19 de fevereiro de 2014, 12 dias depois de o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pedir ao Supremo Tribunal Federal a condenação do ex-governador a 22 anos de cadeia por peculato e lavagem de dinheiro ao desviar recursos de empresas estatais para a campanha por sua reeleição ao Palácio da Liberdade em 1998. Com a renúncia, o processo de Azeredo retornou à primeira instância, tramitando hoje na 9.ª Vara Criminal da capital .

Na entidade, o tucano irá participar de encontros com empresários de outros países. Ele é formado em engenharia mecânica com pós-graduação em engenharia econômica.

O ex-governador não quis falar sobre o novo emprego. Segundo sua assessoria de imprensa, a contratação pela federação ocorreu porque a entidade tem conhecimento da experiência de Azeredo nas áreas em que passou a atuar na federação.