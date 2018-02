Réu do caso Celso Daniel vai a júri na quinta-feira Quase nove anos depois, Marcos Roberto Bispo dos Santos será o primeiro acusado no caso Celso Daniel a sentar no banco dos réus.O Ministério Público o acusa de fazer parte do grupo que matou a tiros o então prefeito de Santo André, do PT, em 18 de janeiro de 2002.O julgamento está marcado para quinta-feira no Fórum de Itapecerica da Serra.